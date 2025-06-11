وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية يتماشى مع العقيدة النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق قد يشكل أساسًا للتوصل إلى اتفاق جديد.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني باتت قريبة، مع استئناف المحادثات المقررة الأحد المقبل، مؤكدًا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن رفع العقوبات المفروضة على إيران، واستمرار عمليات تخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد "عراقجي"، أن استئناف المحادثات يوم الأحد المقبل يظهر بوضوح أن اتفاقًا يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني أصبح "في متناول اليد".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن أمس الأول، أنه تم تحديد موعد الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح بقائي، في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنه "استنادًا إلى المشاورات التي جرت مؤخرًا، يتم التخطيط لعقد الجولة المقبلة من هذه المفاوضات يوم الأحد المقبل في العاصمة العُمانية مسقط".