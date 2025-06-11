إيران تهدد: سنضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة إذا اندلع صراع عسكري

وكالات

هددت إيران، اليوم الأربعاء، بضرب القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إذا اندلع صراع عسكري مع الولايات المتحدة.



وجاء التهديد على لسان وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم، الذي قال إنه إذا فشلت المفاوضات النووية واندلع صراع مع الولايات المتحدة فإن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.



وذكر نصير زاده، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة، أن "التهديدات الأخيرة الصادرة عن الأعداء لن تبقى من دون رد"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عنه.



وأكد أن "القوات العملياتية الإيرانية مجهزة بشكل كامل، وقد أجرت الأسبوع الماضي تجربة ناجحة لصاروخ يحمل رأساً حربياً يزن طنين"، بحسب "تسنيم".



وتابع وزير الدفاع الإيراني: "يُقال أحيانًا إنه إذا لم تثمر المفاوضات، فستؤول الأمور إلى المواجهة؛ وأنا أقول باسم الشعب الإيراني: إذا فُرضت علينا مواجهة، فسنضرب أهدافنا بقوة، وسيتكبد العدو خسائر فادحة، وعلى أميركا أن تدرك أن عليها مغادرة المنطقة".



وتأتي هذه التهديدات قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة المقرر عقدها في العاصمة العمانية مسقط يوم الأحد المقبل، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية عبر منشور على تطبيق "تليجرام" أمس الثلاثاء.





