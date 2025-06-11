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نبيه بري: لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء "اليونيفيل"

12:52 م الأربعاء 11 يونيو 2025

نبيه بري

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بيروت - (د ب أ)

أفاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن لبنان وأبناء الجنوب يريدون بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الإشكالات التي تحصل معها في الجنوب سببها قيام " اليونيفيل بدوريات في أملاك خاصة دون مرافقة الجيش اللبناني".

وقال بري ، في تصريح لصحيفة "النهار" المحلية نشرته اليوم الأربعاء ، إن "لبنان وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء اليونيفيل في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين منذ قدوم وحداتها عام 1978".

وحول الإشكالات الأخيرة مع الأهالي في أكثر من بلدة، قال بري إن "هذه الإشكالات تحصل بسبب قيام دوريات لليونيفيل في أراض خاصة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ولا يعترض الحزب على عملها، ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".

وأضاف "إن أي دبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب".

وتكررت في الفترة الماضية حوادث اعتراض دوريات " اليونيفيل" من قبل الأهالي أثناء قيامها بمهامها في عدد من المناطق في جنوب لبنان بدون مرافقة الجيش اللبناني لها.

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