سموتريتش: لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى الأبد

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى الأبد وهناك ضغوط دولية وداخلية بسبب جنود الاحتياط والاقتصاد.

وأضاف سموتريتش، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن التاريخ لن يغفر لمن سيجر إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب "وهذا سيؤدي إلى خسارتنا الحرب".

وذكر الوزير الإسرائيلي المتطرف، أنه من المهم عدم إسقاط حكومة اليمين والتوجه لانتخابات خلال الحرب وهذا خطر على مستقبل إسرائيل.

ومن المقرر أن تُجرى القراءة التمهيدية لمشروع قانون حل الكنيست، اليوم الأربعاء، إذ أعلن حزب شاس الديني، الاثنين، أنه سيصوت لصالحه.