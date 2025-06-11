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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

12:31 م الأربعاء 11 يونيو 2025

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

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(وكالات)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط الحرم.

ورافق بن غفير خلال الاقتحام عدد من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية، فيما انتشر ما يقارب مئة عنصر أمني في محيط المسجد لتأمين جولته داخل الحرم القدسي الشريف.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن الوزير اليميني المتطرف قام بجولة استفزازية داخل الساحات، ما أثار حالة من الغضب في الأوساط الفلسطينية والدينية.

من جهتها، فرضت الشرطة الإسرائيلية، إجراءات أمنية صارمة في محيط المسجد، شملت التضييق على المصلين الفلسطينيين واحتجاز هوياتهم الشخصية عند بوابات الأقصى.

وتزامن اقتحام بن غفير مع دعوات أطلقتها جماعات يمينية متطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال اليوم ذاته، تتخللها طقوس دينية وغنائية داخل باحات الحرم.

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وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحام المسجد الأقصى القدس الشرقية المحتلة
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