سموتريتش يتساءل: كيف لا تزال حماس قادرة على الصمود حتى الآن؟

وكالات



زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، أن حركة حماس استحوذت على الكثير من المساعدات "وهي في حالة هستيرية وذعر"، مضيفًا "علينا الاستمرار في تدمير قدرات حماس العسكرية والمدنية أيضًا".



وأضاف سموتريتش "سألت الجيش كيف يُعقل أن حماس ما زالت قادرة على الاستمرار بعد أكثر من سنة ونصف من الحرب"، معترفًا أن العملية العسكرية في غزة صعبة جدًا وشاقة.



وهدد سموتريتش، أن كل من ينتمي لحماس "مصيره الموت" واستهدفنا رجال الشرطة التابعين لها بعد الهدنة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس على ضرورة القضاء على قدرات حماس العسكرية.



وتابع الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش: "يجب ألا نذهب إلى صفقة الآن مع حماس"، مضيفًا أطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالصمود ومواصلة الضغط العسكري وعدم التراجع إلى الخلف وإبرام صفقة.



وتأتي تصريحات سموتريتش بعدما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل عملت على صياغة ردها على مقترحات الوسطاء المعدلة وتم نقلها إلى حركة حماس.



وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل، موضحًا أنه من المبكر إعطاء الأمل "لكننا نعمل دون تلكؤ في هذه الساعات من أجل صفقة تبادل. نعمل في كل وقت من أجل الصفقة وأتمنى أن نستطيع التقدم".