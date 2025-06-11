سموتريتش يحرض: يجب عدم وصول المساعدات لسكان غزة

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، إنه أكد لرئيس الأركان إيال زامير ضرورة عدم وصول المساعدات إلى سكان غزة، مدعيًا أنه من الصعب إيصال المساعدات إلى نحو 2.5 مليون شخص في غزة.



وأكد الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، أنه يرفض بشكل كامل دخول أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة ويوافق فقط على دخولها لجنوب القطاع، زاعمًا أن جيش الاحتلال لم يخطط لاحتلال كامل قطاع غزة "لكن نتعلم مع مرور الوقت".



وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها زعيم حزب الصهيونية الديني الإسرائيلي على منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وفي الثاني من مارس الماضي، فرضت حكومة الاحتلال حظرًا كاملًا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنعت دخول جميع المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى من الدخول إلى القطاع المحاصر.