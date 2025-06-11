جنوب أفريقيا تطالب أمريكا بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية

بريتوريا - (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية أن حكومة جنوب أفريقيا دعت الإدارة الأمريكية إلى تأجيل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الجنوب أفريقية في حال عدم توصل المحادثات الثنائية إلى اتفاق تجاري بين البلدين قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الأمريكية يوم 9 يوليو المقبل.

ووفقا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلنه في 2 أبريل الماضي والذي أطلق عليه اسم "يوم التحرير" ستخضع صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة لرسوم بنسبة 30% بعد يوم 9 يوليو.

وذكر موقع إنجنييرنج نيوز الإخباري أن وزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية طالبت الولايات المتحدة باستمرار الرسوم الجمركية عند مستوى 10% الحالي حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة ترامب الشهر المقبل.

وقال شوليلوا ملومبي بيتر نائب المدير العام لوزارة التجارة والصناعة والمنافسة إن جنوب أفريقيا تطالب أيضا باستمرار العمل بقانون الفرص والنمو الأمريكي الذي يعطي المنتجات الجنوب أفريقية معاملة تفضيلية في السوق الأمريكية والذي هددت إدارة ترامب بإلغائه ضمن إعادة النظر في سياسات التجارة الخارجية الأمريكية بشكل عام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مقترحات جنوب أفريقيا التي أعلنها ملومبي بيتر تتضمن معالجة المخاوف الأمريكية بشأن العجز التجاري مع جنوب أفريقيا، وشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وفتح الباب أمام الاستثمار الأمريكي في البنية التحتية المحلية للغاز الطبيعي في جنوب أفريقيا.

كما تتضمن تحسين التعاون الثنائي في مجال استغلال المعادن الحيوية في جنوب أفريقيا، وفتح سوق المنتجات الزراعية بين البلدين.