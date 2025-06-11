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إعلام عبري: أحزاب المعارضة تتوافق على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست اليوم

11:43 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

الكنيست الإسرائيلي- (أرشيفية)

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وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن أحزاب المعارضة تتوافق على تقديم مشروع قانون لحل الكنيست اليوم.

وأكد بيان للمعارضة الإسرائيلية أن زعماء أحزاب المعارضة اتفقت على طرح قانون حل الكنيست اليوم للتصويت عليه، مشيرًا إلى أن القرار اتخذ بشكل جماعي خلال اجتماع رؤساء أحزاب المعارضة.

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة متصاعدة دفعت إلى تنامي الدعوات لحل الكنيست (البرلمان)، في ظل خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم وأزمات تشريعية متكررة.

وتتمحور أبرز أسباب الأزمة حول مشروع قانون التجنيد، الذي أثار جدلاً واسعاً بعد أن ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية الإعفاءات الممنوحة سابقاً لطلاب المدارس الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية، هذا القرار أشعل موجة احتجاجات داخل الأوساط الدينية، حيث هددت الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها حزب "شاس"، بالانسحاب من الائتلاف ما لم يتم تمرير قانون جديد يكرّس الإعفاء.

ولم تتوقف الأزمة عند حدود المعارضة، بل امتدت إلى داخل الائتلاف الحكومي نفسه، فقد أعلن حزب "شاس"، أحد أبرز مكونات التحالف الحاكم، بشكل مفاجئ عزمه التصويت لصالح حل الكنيست، معبّراً عن "خيبة أمل" من أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إدارة الأزمة، ما يضع مستقبل الحكومة أمام مصير مجهول.

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