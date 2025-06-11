حماس: نشدد على ضرورة إشعال فتيل المواجهة مع الاحتلال إلى أقصى درجة

وكالات



أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الثلاثاء، جريمة اغتيال الأسير المحرر رايق عبد الرحمن بشارات، الذي استشهد برصاص قوات خاصة إسرائيلية خلال اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان لها، نعت الحركة الشهيد بشارات، مشددة على أن مواصلة الاحتلال لجرائم القتل والاغتيال، خاصة بحق الأسرى المحررين، "يعكس العقلية الدموية والإرهابية للحكومة الإسرائيلية الفاشية".

ودعت حماس في بيانها إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال إلى أقصى درجة في الضفة الغربية والقدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.



كما وجهت الحركة نداءً إلى "أبطال الضفة وشبابها الثائر"، لحثهم على "التصدي بكل قوة لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب والأسرى والمقدسات".





