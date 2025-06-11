وكالات



قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للعقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسئيل سموتريتش "كانت متوقعة".



وطالب رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددًا على أنه "لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال حل الدولتين".



وأدانت الولايات المتحدة، اليوم، العقوبات التي فرضتها دول أوروبية ضد وزراء إسرائيليين، وفق ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.



وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تدين العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا ضد عضوين في الحكومة الإسرائيلية الحالية".





