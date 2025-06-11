"تجاوزت الحدود".. ماسك: نادم على بعض منشوراتي عن ترامب

وكالات

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إنه نادم على بعض منشوراته عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، واصفًا إياها بأنها "تجاوزت الحد".

وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس" التي يملكها: "أنا آسف على بعض منشوراتي حول الرئيس ترامب الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحدود".

وأمس الثلاثاء، علق ماسك برمز "القلب" على منشور في "إكس" تضمن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيها عن تمنياته بالخير لماسك، ووصف العلاقة التي جمعتهما سابقًا بـ"المميزة".

جاءت تصريحات ترامب ردًا على سؤال صحفي بشأن تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، اتهم ماسك بتعاطي المخدرات. وأبدى ترامب تفهّمه لماسك، وتمنّى له الخير، في ما بدا أنه تهدئة للتوترات الأخيرة بين الطرفين.

وعادت العلاقات بين الرجلين بعد سلسلة من التوترات العلنية بينهما خلال الأيام الماضية، بدأها ماسك بانتقاده لمشروع قانون قدّمه ترامب بشأن خفض الضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه "قبيح ومقزز".