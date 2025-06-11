سول توقف البث عبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع كوريا الشمالية

سول - (أ ب)



أوقف الجيش الكوري الجنوبي بث الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود ما بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات.



واستأنفت كوريا الجنوبية البث عبر مكبرات الصوت في يونيو العام الماضي عقب توقف استمر لسنوات، وذلك ردا على البالونات المحملة بالنفايات التي تطلقها كوريا الشمالية باتجاه كوريا الجنوبية في حملة حرب نفسية.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن الخطوة تأتي في إطار جهود لـ"استعادة الثقة في العلاقات بين الكوريتين والترويج للسلام في شبه الجزيرة الكورية".





