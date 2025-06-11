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مصدر: إسرائيل صاغت ردها على مقترحات الوسطاء المعدلة بشأن صفقة التبادل

10:50 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر، أن إسرائيل عملت على صياغة ردها على مقترحات الوسطاء المعدلة وتم نقلها إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وقال المصدر لإذاعة جيش الاحتلال، إن الرد الإسرائيلي صيغ في اجتماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أمس الثلاثاء.


وأمس الثلاثاء، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا تشاوريًا بشأن موضوع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.


وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن نتنياهو يتشاور هاتفيًا مع وزراء ومسؤولين أمنيين كبار على خلفية تقدم بشأن صفقة الأسرى في غزة.


ومن جانبه، قال نتنياهو، أمس الثلاثاء، إن هناك تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل، موضحًا أنه من المبكر إعطاء الأمل "لكننا نعمل دون تلكؤ في هذه الساعات من أجل صفقة تبادل. نعمل في كل وقت من أجل الصفقة وأتمنى أن نستطيع التقدم".

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الجيش الإسرائيلي إسرائيل صفقة التبادل
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