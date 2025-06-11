مسؤول روسي: لا مجال لحرب طويلة.. وأوكرانيا ستدفع ثمن تعنتها

(وكالات)

أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض في محادثات السلام مع أوكرانيا أن بلاده لا ترى إمكانية لانزلاق الصراع إلى حرب طويلة الأمد، معتبرًا أن الكلفة المترتبة على مثل هذا السيناريو ستكون باهظة على جميع الأطراف، لا سيما كييف، وذلك في تصريحاته لصحيفة وول ستريت جورنال.

ورغم استمرار الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، شدد المسؤول الروسي على أن هذه التطورات الميدانية لم تؤثر على سير المحادثات الجارية في إسطنبول، مضيفًا أن موسكو لا تزال منفتحة على الحلول السلمية.

إلا أن المسؤول الروسي لم يُخفِ لهجة التحذير، موضحًا أن إصرار أوكرانيا على اتخاذ قراراتها استنادًا إلى "مصالح دول أخرى" قد يدفع روسيا للرد بحزم. كما أشار إلى أن رفض كييف تقديم تنازلات خلال جولات التفاوض لن يؤدي إلا إلى فقدانها مزيدًا من الأراضي.