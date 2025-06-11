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أحد معتقلي السفينة "مادلين" يضرب عن الطعام

10:45 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

السفينة مادلين

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وكالات

أعلن مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن الناشط البرازيلي تياجو أفيلا، الذي كان على متن السفينة "مادلين"، شرع في الإضراب عن الطعام والماء منذ فجر الاثنين.

واعتقلت إسرائيل 12 ناشطًا من سفينة "مادلين" أثناء توجهها لغزة، ورحّلت 4 منهم، في حين نُقل 8 إلى سجن "جفعون" بعد رفضهم التوقيع على أوامر الترحيل.

وسفينة "مادلين"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، هي سفينة مدنية كانت محملة بالمساعدات الإنسانية ومتطوعين دوليين للدفاع عن حقوق الإنسان، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي وصف بأنه غير قانوني وإبادي.

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