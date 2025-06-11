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نتنياهو يضغط على الحريديم لثنيهم عن تأييد قانون حل الكنيست

10:44 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

نتنياهو

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وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم " عن مصادر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطًا كبيرة على اليهود المتشددين "الحريديم" لثنيهم عن تأييد قانون حل الكنيست الإسرائيلي اليوم.

كما قالت المصادر، إن نتنياهو أبلغ مسؤولين حكوميين أنه دون الانتصار بغزة لن يكون لحزبه شيء يخوض به الانتخابات.

والأسبوع الماضي، واجه الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو أزمة كبيرة، وذلك عقب إعلان حزبا "التوراة اليهودية المتحدة" و"شاس الحريدي"، أنهما سينسحبان من الائتلاف ويصوتان على حل الكنيست إذا لم توافق الحكومة على مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية المتشددين من الخدمة العسكرية.

ومن المقرر أن تُجرى القراءة التمهيدية لمشروع قانون حل الكنيست، اليوم الأربعاء، إذ أعلن حزب شاس، الاثنين، أنه سيصوت لصالحه.

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