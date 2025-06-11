(وكالات)

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإصدار نحو 54 ألف أمر تجنيد لأفراد من الطائفة الحريدية ابتداءً من الشهر المقبل، وفقًا لما نقله التقرير عن مدير شؤون الموظفين في الجيش.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول تجنيد الحريديم، الذين طالما أعفوا من الخدمة الإلزامية، ما يهدد بتأجيج التوترات بين المؤسسة العسكرية والتيارات الدينية المتشددة، خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة.

وكانت زعيم حزب شاي اليهودي المتشدد قد هدد بحل الكنيست الإسرائيلي لعدم اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي خطوات جدية في ملف تجنيد الحريديم.