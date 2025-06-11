السفير الروسي لدى واشنطن يتحدث عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب

(وكالات)

كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن مستجدات تتعلق بالعلاقات الثنائية المتوترة بين موسكو وواشنطن، مشيرًا إلى وجود تحضيرات لعقد اجتماعات مباشرة بين الجانبين، دون أن يتم حتى الآن تحديد موعد لأي لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.

وأوضح السفير، أن بلاده قدّمت إلى الإدارة الأمريكية خارطة طريق تهدف إلى استعادة المنشآت الدبلوماسية الروسية التي تمّت مصادرتها في وقت سابق، في محاولة لإعادة توازن العلاقات بين البلدين.

وفي ملف الأزمة الأوكرانية، أكد السفير أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"الاستفزازات الصاروخية" الصادرة عن كييف، متوعدًا برد صارم على أي تهديدات تمس الأمن الروسي.