

وكالات

أكد إيرول ماسك والد الملياردير إيلون ماسك، أن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة، وأن الأوضاع تحسنت منذ اليوم الأول لولايته.

وقال ماسك الأب، إن البلاد شهدت تحسنا سريعا بعد رئاسة جو بايدن، الذي وصف إدارته بأنها كانت مدمرة.

وأضاف: "منذ لحظة فوز ترامب، تحسنت الأمور كما لو كان ذلك بسحر ساحر، بدأ الناس يشعرون بالراحة، وظهر الأمل فجأة في المستقبل"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي عانى من القلق خلال عهد بايدن بسبب السياسات التي زادت من تدهور الأوضاع، بينما نجح ترامب -حسب قوله- في السيطرة على ما أسماهم "أشخاص الفوضى"، في إشارة إلى أنصار الأيديولوجيا الليبرالية.

وتابع: "تم كبح جماح هؤلاء إلى درجة أنهم اختفوا تماما من المشهد، حتى بعد أن دخل إيلون وترامب في خلاف، لم يعد هناك أي أثر لهم، وكأنهم اختبأوا في كهوف".