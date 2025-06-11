روسيا: سلمنا واشنطن خارطة طريق لتبادل لإفراج عن الممتلكات الدبلوماسية



وكالات

أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف، أن موسكو سلمت واشنطن خارطة طريق لتبادل لإفراج عن الأصول الدبلوماسية المجمدة في البلدين.

وقال السفير: "في إطار آلية التشاورات الدائمة الثنائية حول المهيجات المتبادلة، حيث أقود الوفد الروسي، تم إطلاق عملية تفاوض لاستعادة 6 عقارات دبلوماسية تمت مصادرتها عمليا بين عامي 2016 و2018 من قبل السلطات الأمريكية، وهي مملوكة لروسيا".

وتابع: "قد تم تقديم خارطة طريق للجانب الأمريكي تحدد مواعيد واقعية وتطالب بإتاحة الوصول إلى هذه العقارات لإجراء التفتيش وتقييم الأضرار التي لحقت بها".

وفي عام 2017، كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا، تم إغلاق القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، والممثلية التجارية في واشنطن وفرعها في نيويورك، وفقا لروسيا اليوم.

وفي عام 2018، أعلنت واشنطن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل وكذلك مقر إقامة القنصل العام.

ووصفت روسيا الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية بأنه عمل عدائي صريح، ودعت الولايات المتحدة إلى إعادتها على الفور.

من جهته، علق الجانب الروسي استخدام السفارة الأمريكية في روسيا لجميع مبانيها في موسكو ومنزل السفير الريفي في منطقة سريبرياني بور بضواحي موسكو، كما قيدت عدد العاملين الروس لدى السفارة الأمريكية والمتعاملين معها.