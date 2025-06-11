خلال تدريبات.. تضرر طائرة مقاتلة كورية جنوبية



وكالات

تعرضت طائرة مقاتلة من طراز "KF-16" كانت تشارك في تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة في ألاسكا لأضرار، وفق ما أعلنت القوات الجوية الكورية.

وأشارت للقوات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى أن الطيارين قفزا من الطائرة المقاتلة ذات المقعدين بعد حدوث حالة طارئة في الساعة 9:02 صباح الأربعاء (بالتوقيت الكوري) خلال تدريبات "العلم الأحمر" في ألاسكا.

وتعتزم القوات الجوية تحديد السبب الدقيق للحادث، وفقا لروسيا اليوم.