قتيلان و54 جريحا في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا
وكالات
أعلنت السلطات الأوكرانية، أن طائرات مسيرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء- الأربعاء مدينة خاركيف شمال شرق، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 54 آخرين بجروح.
وقال رئيس بلدية المدينة إيجور تيريخوف: إن 17 ضربة بطائرات مسيرة طالت منطقتين في المدينة، مشيرا بعيد دقائق من ذلك إلى ورود تقارير عن سقوط قتيلين.
وأضاف: أن طواقم الإنقاذ أحصت 54 جريحا، من بينهم 8 أطفال، وفقا للغد.
من جهته، قال مكتب المدعي العام في خاركيف، إن المسيرات الروسية استهدفت المدينة قرابة الساعة 00,30 فجرا، (21:30 توقيت جرينتش الثلاثاء) وأصابت عمارات سكنية.
وأضاف أن الهجوم تم بمسيرات من طراز غيران-2، النسخة الروسية من مسيرات شاهد الإيرانية.
وخاركيف التي تعتبر ثاني كبرى مدن أوكرانيا وتقع على بعد أقل من 50 كيلومترا من الحدود الروسية، تشهد منذ أسبوع هجمات ليلية واسعة النطاق.
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