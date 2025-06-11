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قتيلان و54 جريحا في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا

06:58 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

الهجمات الروسية بطائرات

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وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن طائرات مسيرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء- الأربعاء مدينة خاركيف شمال شرق، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 54 آخرين بجروح.

وقال رئيس بلدية المدينة إيجور تيريخوف: إن 17 ضربة بطائرات مسيرة طالت منطقتين في المدينة، مشيرا بعيد دقائق من ذلك إلى ورود تقارير عن سقوط قتيلين.

وأضاف: أن طواقم الإنقاذ أحصت 54 جريحا، من بينهم 8 أطفال، وفقا للغد.

من جهته، قال مكتب المدعي العام في خاركيف، إن المسيرات الروسية استهدفت المدينة قرابة الساعة 00,30 فجرا، (21:30 توقيت جرينتش الثلاثاء) وأصابت عمارات سكنية.

وأضاف أن الهجوم تم بمسيرات من طراز غيران-2، النسخة الروسية من مسيرات شاهد الإيرانية.

وخاركيف التي تعتبر ثاني كبرى مدن أوكرانيا وتقع على بعد أقل من 50 كيلومترا من الحدود الروسية، تشهد منذ أسبوع هجمات ليلية واسعة النطاق.

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