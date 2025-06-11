أمريكا والصين تتفقان على إطار عام في محادثاتهما التجارية بلندن



وكالات



أعلنت الولايات المتحدة والصين فجر الأربعاء، أن وفديهما التفاوضيين اتفقا على إطار عام في ختام المحادثات التجارية التي أجرياها على مدى يومين في لندن، تاركين مهمة إقراره لزعيمي البلدين.

وقال المسؤول الصيني عن التجارة الدولية لي تشينججانج، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي على إطار عام، وسيرفعان تقريرا بهذا الإطار العام إلى قيادتيهما.

بدوره، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن الفكرة هي أن نعود ونتحدث مع دونالد ترامب، ونتأكد من موافقته، سيعود الصينيون ويتحدثون مع الرئيس شي جينبينج للتأكد من موافقته.

وأضاف أنه إذا تم ذلك، فسنطبق هذا الإطار العام الذي عملنا عليه بجدّ خلال اليومين الماضيين.

وأعرب الوزير الأمريكي عن ثقته في أن قضية الصادرات الصينية من المعادن النادرة - التي تعتبرها واشنطن محدودة للغاية - ستُحّل من خلال تطبيق هذا الإطار العام.

واستأنفت الصين والولايات المتحدة الثلاثاء في لندن مفاوضاتهما التجارية، وسط تكتم كبير، بهدف تثبيت الهدنة التجارية الهشة التي توصل إليها البلدان قبل شهر في جنيف.

وتشكل المعادن النادرة الصينية إحدى المسائل الرئيسية في المفاوضات، إذ تأمل الولايات المتحدة في استعادة وتيرة شحنات هذه المعادن الاستراتيجية التي تباطأت منذ أن أطلق الرئيس الأميركي حربه التجارية العالمية في أوائل أبريل.

وهذه المواد الخام أساسية للبطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع، بما في ذلك الصواريخ والرادارات والأقمار الاصطناعية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: "أرى أن المحادثات تسير على ما يرام، نبذل الكثير من الوقت والجهد والطاقة، الجميع يبذلون قصارى جهدهم في العمل بشكل وثيق".