للسيطرة على الاحتجاجات.. فرض حظر التجوال في لوس أنجلوس



وكالات

أعلنت عمدة مدينة لوس أنجلوس، فجر اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول للسيطرة على حركة الاحتجاج بالمدينة.

ويبدأ الحظر من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب الغد.

وتواصلت الاحتجاجات فجر اليوم الأربعاء، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لليوم الخامس على التوالي رفضا لترحيل المهاجرين.

ونفذت سلطات ولاية كاليفورنيا فجر الأربعاء حملات اعتقال جماعي بحق المحتجين أمام سجن لوس أنجلوس المركزي.

و قطع محتجون الطريق السريع الرئيسي في المدينة، وهاجمتهم الشرطة بالهراوات في محاولة لتفريقهم.

وأخلت شرطة لوس أنجلوس الصحفيين والمحتجين لجهتين مختلفتين لمنع توثيق لحظات اعتقال المحتجين.