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وسط استقبال بأعلام فلسطين.. الناشطة السويدية جريتا ثونبرج تصل السويد

03:41 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

الناشطة السويدية جريتا ثونبرج

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وكالات

عادت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى السويد بعد محاولتها الوصول إلى قطاع غزة على متن السفينة "مادلين" وترحيلها من قبل إسرائيل.

قالت الخارجية الإسرائيلية، إن ركاب السفينة "مادلين" وصلوا إلى مطار بن غوريون الدولي، حيث استقبلهم قناصل من بلدانهم.

أشار بيان الوزارة إلى أن بعض النشطاء سيغادرون إسرائيل قريبا، بينما سيُحال الذين يرفضون التوقيع على وثائق الترحيل إلى الجهة القضائية، وفقا لروسيا اليوم.

وحرص عددا كبيرا من الأشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية على استقبال الناشطة بالتصفيق الحار في المطار.

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