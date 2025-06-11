

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لوس أنجلوس تتعرض لـ"اجتياح من قبل أعداء أجانب"، وذلك في خطاب ألقاه بقاعدة عسكرية تناول فيه الاحتجاجات في المدينة.

وفي خطابه أمام جنود بقاعدة فورت براج في نورث كارولاينا، قال ترامب: "لن نسمح باجتياح مدينة أمريكية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفذها سلطات الهجرة.

وتابع: "ما تشهدونه في كاليفورنيا هجوم شامل على السلم والنطام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا"، وفقا لسكاي نيوز.

كما دعا ترامب أوروبا إلى التحرك قبل فوات الأوان لمكافحة الهجرة غير المنضبطة، مستشهدا بالاحتجاجات الجارية في لوس أنجلوس.

وقال: "كما يرى العالم أجمع الآن، فإن الهجرة غير المنضبطة تؤدي إلى فوضى واختلال وانعدام للنظام، هل تعلمون؟ هذا هو الحال في أوروبا أيضا، هذا ما يحدث في العديد من دول أوروبا، من الأفضل لهم أن يفعلوا شيئا حيال ذلك قبل فوات الأوان".

ويرى الرئيس الجمهوري أن الجيش أداة حاسمة لتحقيق أهدافه الداخلية، واستغل احتجاجات لوس أنجلوس فرصة لنشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز، رغم اعتراض حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، لاحتواء الاضطرابات التي بدأت على خلفية المداهمات ضد المهاجرين.

وكان المتظاهرون قد أغلقوا طريقا سريعا رئيسيا وأضرموا النار في سيارات نهاية الأسبوع، رغم أن الاحتجاجات بقيت متركزة بشكل كبير في عدد من شوارع وسط المدينة.

وقال ترامب: "لن نسمح لمدينة أمريكية أن تشهد غزوا واحتلالا من قبل عدو أجنبي، هذا ما هم عليه".