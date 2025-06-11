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ترامب: يجب سجن من يحرقون العلم الأمريكي لمدة عام

02:15 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تعتزم فرض عقوبة السجن لمدة عام على حرق العلم الأمريكي، بالتزامن مع الاضطرابات في كاليفورنيا بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة.

قال ترامب، متحدثا إلى عسكريين ومحاربين قدامى في قاعدة "فورت براج" العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية: "يجب سجن من يحرقون العلم الأمريكي لمدة عام، سنحاول تحقيق ذلك. نعمل مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون".

ووصل الأحد الماضي 2000 جندي من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس بناء على أوامر من الرئيس الأمريكي لقمع الاحتجاجات.

وهي خطوة استنكرها حكام 22 ولاية أمريكية، واعتبروا أن نشر قوات الحرس الوطني دون التنسيق مع حاكم الولاية "أمر غير فعال وخطير"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية نشر 700 من مشاة البحرية في المدينة.

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