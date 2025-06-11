وزير خارجية أمريكا: واشنطن تدين العقوبات البريطانية على إسرائيل



وكالات

أدانت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها بريطانيا وكندا وشركاء غربيون آخرون ضد وزراء إسرائيليين، وفق ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء.

قال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تدين العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا ضد عضوين في الحكومة الإسرائيلية الحالية".

وأضاف: "هذه العقوبات لا تدعم جهود الولايات المتحدة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب.. نذكر شركاءنا بعدم نسيان من هو العدو الحقيقي"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد على أن الولايات المتحدة تحث شركاءها على إلغاء هذه العقوبات.

وأمس الثلاثاء، فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا والنرويج ونيوزيلندا عقوبات على سياسيين إسرائيليين معروفين بآرائهما المتطرفة - وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش - لتحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الخمس.

وفي المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة ضد السلطة الفلسطينية في تصعيد خطير جاء بعد عقوبات فرضتها 5 دول طالته ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

بدوره أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء، عن استنكار حكومته لقرار بريطانيا فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير اللذين وصفهما بـأنهما "منتخبان من قبل الجمهور".

وأكد أن الحكومة ستعقد جلسة خاصة مطلع الأسبوع المقبل لبحث سبل الرد على القرار البريطاني.