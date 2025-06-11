الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا

صنعاء - ( د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "استهدفنا مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين 2" والآخر "ذو الفقار".

وزعم سريع أن أحد الصاروخين أصاب المطار بشكل مباشر وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، مشيرًا إلى أن العملية حققت أهدافها وأجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار.

وأكد "سريع"، أن قرار حظر الملاحة الجوية من وإلى المطار مستمر ونحذر الشركات المتبقية بضرورة وقف رحلاتها فوراً.

وحذر سريع، كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف، وذلك رداً على العدوان الذي استهدف ميناء الحديدة (غربي اليمن).

كما أكد سريع استمرار قوات جماعته، بمساندة ودعم الفلسطينيين في غزة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت صباح الثلاثاء عن هجوم إسرائيلي استهدف بغارتين ميناء الحديدة، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن "سفنا تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافا لنظام الحوثي في ميناء الحديدة".