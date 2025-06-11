"يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب

وكالات



ردت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، على تصريحات السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، حول أن الولايات المتحدة لم تعد تؤيد بكل إخلاص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى تحوّل في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذا الملف.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في تصريح لها، إن السفير الأمريكي في إسرائيل يمثل نفسه.



يذكر أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قال في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة لم تعد تضع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن أولويات سياستها الخارجية، في إشارة إلى تغير لافت في الموقف الأمريكي من هذا الملف.



وفي تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، قال هاكابي: "لا أعتقد أن إقامة دولة فلسطينية لا تزال هدفًا لسياسة واشنطن الخارجية"، مضيفًا أن "تشكيل دولة فلسطينية، إن تم، فقد يكون في مكان آخر من المنطقة، وليس بالضرورة في الضفة الغربية".