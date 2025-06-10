لوس أنجلوس - (أ ب)

قدم حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم طلبا طارئا في محكمة اتحادية اليوم الثلاثاء لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام الحرس الوطني ومشاة البحرية للمساعدة في تنفيذ مداهمات ضد المهاجرين في لوس أنجلوس.



وجاءت خطوة نيوسوم بعدما أمر الرئيس ترامب بنشر نحو 4 آلاف من أفراد الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس بعد أربعة أيام من الاحتجاجات المدفوعة بالغضب من تصعيد الرئيس في تنفيذ قوانين الهجرة.

وقال طلب الحاكم إنه جاء ردا على تغيير الأوامر لأفراد الحرس الوطني، ويتضمن الطلب إعلانا من بول إيك، نائب المستشار العام في إدارة كاليفورنيا العسكرية، وقال إيك إنه تم إخطار الإدارة أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تخطط لتوجيه الحرس الوطني في كاليفورنيا للبدء في تقديم الدعم لعمليات الهجرة.

وسيشمل هذا الدعم إقامة محيط آمن حول المناطق التي تجري فيها المداهمات وتأمين الشوارع لأفراد إدارة الهجرة.