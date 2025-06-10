ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار بمدرسة بالنمسا إلى 11 قتيلًا

فيينا - (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه"، نقلا عن المستشفى، أن شخصًا آخر توفي اليوم الثلاثاء بعد إطلاق هجوم إطلاق النار في مدرسة بمدينة غراتس النمساوية، لترتفع حصيلة القتلى إلى 11، من بينهم منفذ الهجوم المشتبه به 21 عاما.

ومن بين أول التفاصيل التي تبينت من داخل المدرسة الثانوية، قال والد أحد الصبية الذين كانوا حاضرين إن المشتبه به أطلق النار على التلاميذ عمدا في أحد الفصول، مضيفًا أن نجله رأى ثلاثة من زملاء فصله يقتلون.

وقال الابن إنه انبطح أرضا وتظاهر بالموت، حسبما نقلت عنه قناة "بولز 24".

وشهدت مدينة غراتس، جنوب شرق النمسا، صباح اليوم الثلاثاء، حادث إطلاق نار مروع داخل مدرسة ثانوية، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم منفذ الهجوم.