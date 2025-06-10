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منها ارتداء النساء للملابس المحتشمة.. سوريا تفرض ضوابط جديدة على اللباس في الشواطئ

10:55 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

ارتداء البوركيني

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دمشق - (د ب أ)

قالت وزارة السياحة السورية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على النساء ارتداء البوركيني (الذي يغطي الجسم بأكمله) أو ملابس سباحة محتشمة على الشواطئ العامة.

وأوضح بيان الوزارة أنه يُطلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر على الشواطئ العامة.

وتابع البيان: "يطلب من جميع رواد الشاطئ الالتزام بالآداب العامة ومراعاة الذوق العام والخصوصية الشخصية للآخرين، مع تجنّب أي مظهر أو سلوك قد يُعدّ خادشاً للحياء أو منافياً للأجواء العائلية".

وأضافت الوزارة أن قرارها يأتي احتراماً للتنوّع الثقافي والاجتماعي والديني في الجمهورية العربية السورية التي تقدّر القيم الأخلاقية والمبادئ العامة، كما دعت الوزارة في بيانها رواد الشواطئ إلى ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وأكدت منع ارتداء الملابس "الشفافة أو الضيقة جدا".

وأضافت أنه في المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، يسمح بملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري.

جاء القرار بعد ستة أشهر من تولي أحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت زمام الأمور في البلاد.

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وزارة السياحة السورية سوريا ارتداء البوركيني
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