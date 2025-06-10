الإليزيه: عازمون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتهيئة الظروف لقيامها

وكالات



نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر في قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، نفيًا قاطعًا للتقارير التي تحدثت عن تراجع فرنسا عن خططها للاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكدًا أن باريس لا تزال متمسكة بموقفها وتسير بثبات في هذا الاتجاه.



وقال المصدر إن فرنسا عازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتهيئة الظروف السياسية والدبلوماسية المناسبة لقيامها"، مشددًا على أن هذا التوجه يعكس التزام باريس الدائم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتماشى مع الموقف الفرنسي التقليدي المؤيد لحل الدولتين ودعم التطلعات الشرعية للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن إطار القانون الدولي.



يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في أبريل 2025، أن بلاده تعتزم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يمثل "واجبًا أخلاقيًا ومطلبًا سياسيًا" في ظل تعثر العملية السلمية واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني.



وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دعم حل الدولتين، والتزام باريس الثابت بـاحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.