بريطانيا: لا يمكن أن نقبل بتهجير الفلسطينيين داخل غزة أو خارجها

وكالات

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، أن حكومة المملكة المتحدة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.

وشدد الوزير في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، على أن "عمل الموظفين الإنسانيين في غزة صعب جدًا"، مشيرًا إلى التحديات الميدانية والقيود التي تواجه عمليات الإغاثة وسط الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وقال الوزير إن الحكومة البريطانية تتخذ "إجراءات ضد الأفعال المتطرفة التي تهدد حقوق الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنه فيما يخص المساعدات العسكرية، أوضح أن بريطانيا لا تبيع ذخائر أو قنابل لإسرائيل يمكن أن تُستخدم في غزة.

يذكر أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، كشف عن تغيّر في موقف واشنطن من قضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن هذا الخيار لم يعد يشكل هدفًا واضحًا للسياسة الخارجية الأمريكية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، قال هاكابي: "لا أعتقد أن إقامة دولة فلسطينية لا تزال من أهداف سياستنا الخارجية"، مضيفًا أن "إقامة دولة فلسطينية إذا حدث ذلك فقد تكون في مكان آخر في المنطقة، وليس بالضرورة في الضفة الغربية".