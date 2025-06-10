أوكرانيا وروسيا تتبادلان مجموعة ثانية من أسرى الحرب

كييف - (د ب أ)



تبادلت أوكرانيا وروسيا مجموعة ثانية من أسرى الحرب اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه في اسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري.



وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليجرام أن مجموعة أسرى الحرب الأوكرانيين تتألف من جنود يعانون من أمراض خطيرة أو من إصابات خطيرة، وقال إنهم جميعا سيحصلون على مساعدة طبية فورية، مشيرًا إلى أن من بينهم أعضاء في الجيش والحرس الوطني وخدمات النقل وحرس الحدود.

وأكدت وزارة الدفاع في موسكو أن عملية التبادل تمت على الحدود البيلاروسية الأوكرانية، وأضافت في بيانها أنه سيتم نقل الجنود الروس إلى روسيا بعد خضوعهم لفحص طبي.

ولم يقدم أي من الجانبين أي معلومات عن عدد الأسرى الذين تم تبادلهم، وقد تبادلت أوكرانيا وروسيا أول مجموعة من أسرى الحرب أمس الاثنين.

وكتب زيلينسكي في البداية أن من بينهم أشخاصا مصابين بجروح خطيرة، لكن السلطة الأوكرانية المسؤولة أوضحت في وقت لاحق أن المجموعة تتألف من جنود تحت سن 25 عاما، مؤكدًا أن عمليات تبادل الأسرى ستستمر.