القاهرة - مصراوي

نشر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني السابق، صورة تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة رسمية إلى القاهرة،

وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "السجاد الإيراني هو نسيج من التاريخ، ومشهد حيّ للثقافة واللون والخيال الإيراني. من خراسان إلى فارس، ومن صحراء تركمان إلى كردستان، ومن أصفهان إلى بلوشستان، لكل شبر من هذه الأرض نقشة خاصة، ولون مميز، وحكاية تنبض بحياة الشعوب."

وأضاف: "لأعوام طويلة، ظلّ هذا الفن الفريد هدفًا للعقوبات، ومع ذلك لا يزال السجاد الإيراني الفاخر يزيّن قصور الرئاسة والملكية في أرجاء العالم الأربعة، دليلاً على الأصالة والعظمة والذوق الإيراني الرفيع".

وختم تغريدته بالقول: "كل قطعة سجاد إيراني هي سفير يحمل في خيوطه روح الثقافة والفن والتاريخ الإيراني، متجهًا إلى قلوب البشر في كل مكان على وجه الأرض".

فرش ایرانی، تار و پودِ تاریخ است؛ جلوه‌گاه فرهنگ، رنگ، و خیالِ ایرانی. از خراسان تا فارس، از ترکمن‌صحرا تا کردستان، از اصفهان تا بلوچستان ، هر نقطه از این خاک، طرحی دارد و نقشی خاص، رنگی متمایز، و روایتی از زیست اقوام.



سال‌هاست که این هنر یگانه، آماج تحریم‌هاست؛ اما هنوز فرش… pic.twitter.com/ELKzKUYfTX — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 10, 2025

وتشهد العلاقات المصرية – الإيرانية انفراجة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة والتقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتجول وزير الخارجية الإيراني خلال الزيارة في منطقة خان الخليلي كما زار منطقة الحسين حيث أدّى صلاة المغرب هناك، وتناول الطعام في مطعم نجيب محفوظ.