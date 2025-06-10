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إيران تنشر الوثائق السرية بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية

09:25 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

إيران تنشر الوثائق السرية بشأن الأسلحة النووية الإ

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طهران - (د ب أ)

نشرت إيران ما زعمت أنها معلومات سرية عن البرنامج الإسرائيلي للأسلحة النووية.

في بيان من الاستخبارات نشرته وسائل الإعلام الموالية للحكومة اليوم الثلاثاء، اتهمت إيران الولايات المتحدة ودول أوروبية بأنهم "شركاء ومتعاقدون للتعاون" في البرنامج الإسرائيلي للأسلحة النووية، ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة في البداية.

كما اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية عدوتها اللدودة إسرائيل بخداع الغرب بتقارير مزورة عن برنامجها النووي، وأشارت إيران إلى أن الوثائق تضم معلومات دقيقة عن مواقع إسرائيلية سرية وأسماء علماء مشاركين في المشروعات النووية، ومن بينهم أجانب.

يشار إلى أن هناك إجماع دولي واسع على أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، إلا أنها لم تؤكد هذا من قبل أو تنفيه.

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