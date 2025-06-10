بيروت - ( د ب أ )

اعتبر وزير المالية ياسين جابر، خلال استقباله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار الأمني هو الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني.

واستقبل الوزير جابر في مكتبه في وزارة المالية في بيروت، لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي هيرفيه ماجرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم.

وشدد الوزير على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني، باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني.

ولفت جابر إلى ضرورة أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دوراً في الضغط على إسرائيل للالتزام بمدرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الإعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والاجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية.

يذكر أن احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب الأخيرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل ،تبلغ حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للبنك الدولي للأضرار والاحتياجات لعام 2025.

ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعيات على مختلف القطاعات، ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.







