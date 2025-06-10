الجيش السوداني يتهم حفتر بمساندة الدعم السريع في هجوم المثلث الحدودي

القاهرة- مصراوي

اتهمت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، مليشيا الدعم السريع بشن هجوم على نقاط تابعة لها في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، مدعومةً بقوات تابعة للقيادي الليبي خليفة حفتر، وتحديداً ما يُعرف بـ"كتيبة السلفية".

وقالت القيادة العامة للجيش السوداني في بيان صحفي إن "هذه الخطوة تُعد سابقة مستهجنة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، مشيرةً إلى أن الهجوم استهدف السيطرة على المنطقة الحدودية.

وأكد الجيش أن التدخل المباشر لقوات حفتر إلى جانب المليشيا، يمثل "تعديًا سافرًا على السودان وأرضه وشعبه"، مضيفاً أن ذلك "يمثل امتدادًا لمؤامرة دولية وإقليمية تُدار ضد البلاد تحت أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية".

وأضاف البيان: "السودان شعباً وجيشاً سيتصدّى بكل قوة لهذا العدوان، وسيدافع عن سيادته الوطنية مهما بلغ حجم التآمر، خصوصاً مع وجود دعم خارجي للمليشيات، وعلى رأسها الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة"، بحسب ما ورد في نص البيان.

وختمت القوات المسلحة بيانها بالتأكيد على "الاستعداد الكامل للتصدي لأي تهديد يستهدف وحدة وسلامة الأراضي السودانية"، معلنةً الحداد على من وصفتهم بـ"شهداء الواجب"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.