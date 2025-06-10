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ترامب يهدد بتطبيق "قانون التمرد" في كاليفورنيا

08:13 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

تظاهرات لوس أنجلوس

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وكالات

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته بشأن الأوضاع الأمنية في ولاية كاليفورنيا، ملوّحًا بتفعيل قانون التمرد إذا استمر تدهور الأوضاع في مدينة لوس أنجلوس، التي وصف بعض مناطقها بأنها تشهد تمرداً حقيقياً خلال الأوضاع الحالية.

وفي لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "لو لم نرسل قوات الحرس الوطني لكانت لوس أنجلوس تحترق"، مضيفاً أن "الوضع كان سيئًا للغاية الليلة الماضية، والشرطة لم تتمكن من السيطرة على الفوضى قبل تدخلنا".

وكشف ترامب أنه تحدث مع حاكم كاليفورنيا قبل يوم، وطلب منه القيام بعمل أفضل، منتقدًا أداء السلطات المحلية في احتواء أعمال العنف والشغب.

واتهم ترامب ما وصفهم بـ"مشاغبين مدفوعي الأجر" بالمشاركة في المظاهرات، مؤكدًا أن عدداً منهم قد تم القبض عليه، ومشدداً على أن لوس أنجلوس كانت تحت الحصار، وأن تدخله كان ضرورياً لـ"إحلال الأمن"، مؤكدًا أن قوات الحرس الوطني ستبقى في الولاية حتى زوال الخطر.

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دونالد ترامب قانون التمرد لوس أنجلوس كاليفورنيا
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