ترامب: لولا تدخل الجيش لكانت لوس أنجلوس "مدينة محترقة"

وكالات



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قراره بإرسال قوات الحرس الوطني ومن بعدها البحرية الأمريكية (المارينز)، إلى مدينة لوس أنجلوس "أنقذها من كارثة محققة"، مؤكدًا أن المدينة كانت مهددة بالدمار لولا تدخل الجيش خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وفي منشور عبر منصته الرسمية تروث سوشيال، صرّح ترامب: "لو لم أُرسل القوات إلى لوس أنجلوس في الليالي الثلاث الماضية، لكانت تلك المدينة الجميلة والعظيمة تحترق الآن، تمامًا كما احترق 25 ألف منزل سابقًا بسبب فشل الحاكم والعمدة في إدارة الأزمات".



وانتقد ترامب بشدة سلطات ولاية كاليفورنيا، مشيرًا إلى "عجزها عن تسهيل عمليات إعادة البناء"، قائلاً إن التصاريح الفيدرالية لإعادة إعمار المنازل المتضررة قد أوشكت على الانتهاء، في حين أن تصاريح المدينة والولاية "متأخرة بشكل كارثي وخارج الجدول الزمني تمامًا".

وأضاف: "الناس يريدون فقط إعادة بناء منازلهم.. اتصلوا بحاكمكم وعمدة مدينتكم غير الكفؤين، التصاريح الفيدرالية قد انتهت".



وتأتي تصريحات ترامب في ظل جدل متصاعد حول استخدام القوات الفيدرالية للتعامل مع الاحتجاجات وأعمال الشغب، وسط انتقادات حادة من المسؤولين المحليين الذين يرون في هذا التدخل تجاوزًا لصلاحيات الولايات.