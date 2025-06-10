البنتاجون: تكاليف إرسال قوات إلى لوس أنجلوس سيبلغ 134 مليون دولار

واشنطن - (أ ب)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) اليوم الثلاثاء إن إرسال قوات مشاة البحرية (المارينز) والحرس الوطني إلى لوس أنجلوس سيكلف 134 مليون دولار.

وبعد أسئلة متواصلة من أعضاء الكونجرس اليوم، لجأ وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى برين وولاكوت ماكدونيل القائمة بأعمال المراقب المالي، التي أفادت بالمبلغ الإجمالي، وذكرت أن الأموال ستأتي من حسابات العمليات والصيانة.

شهدت مدينة لوس أنجلوس تصعيداً أمنياً واسعاً بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال قوات من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) والحرس الوطني إلى المدينة، في محاولة للسيطرة على احتجاجات عنيفة اندلعت على خلفية إجراءات مشددة ضد المهاجرين غير النظاميين.

ووفقاً للبيانات الرسمية، أمر ترامب بنشر نحو 2,100 عنصر من الحرس الوطني و700 جندي من قوات المارينز، بهدف حماية الممتلكات الفيدرالية والموظفين الحكوميين، بعد أن سجلت المدينة حوادث شغب، واندلاع حرائق في مركبات، وإغلاق طرق رئيسية.