صنعاء - ( د ب ا)

أعلن قيادي حوثي بارز، اليوم الثلاثاء، عن تحضيرات لتوسيع هجمات جماعته على إسرائيل، وذلك بعد ساعات من استهداف الأخيرة ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي، في منشور عبر منصة إكس، إن "‏العدوان الصهيوني الجديد على ميناء الحديدة ليس له أي تأثير يذكر على عملياتنا المساندة لغزة ولا على التحضيرات للتصعيد وتوسيع العمليات على عمق إسرائيل".

وأضاف عامر "لن يرفع الحصار البحري اليمني الذي أدى إلى إغلاق كامل لميناء أم الرشراش(إيلات)، ولن يرفع الحظر عن مطار اللد(بن جوريون) والذي أجبر أغلب شركات الطيران العالمية على وقف تعاملها مع مطارات العدو، وليس له أي تأثير حتى على معنويات شعبنا الذي يخرج أسبوعيا إلى الشوارع بالملايين نصرة لغزة ".



وتحدث القيادي الحوثي بأن غزة ليست وحدها ولن تكون وحدها، والتصعيد وتوسيع العمليات قادم.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت صباح الثلاثاء عن هجوم إسرائيلي استهدف بغارتين ميناء الحديدة، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأن "سفنا تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافا لنظام الحوثي في ميناء الحديدة".

وأضاف أن "الهجوم يهدف لتعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يستخدم لعمليات إرهابية".

ولم يصدر أي إعلان فوري من إسرائيل عن الهجوم، الذي قال الحوثيون إنه استهدف أرصفة بالميناء، دون التطرق إلى تفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا مساء الاثنين إلى إخلاء موانئ الحديدة الثلاثة حتى إشعار آخر، في إشارة إلى أنه يمهد لقصفها، وسبق أن تعرضت موانئ الحديدة لدمار كبير جراء غارات إسرائيلية سابقة ردا على هجمات الحوثيين.

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.