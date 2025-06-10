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بعد إدانة غربية للانتهاكات الإسرائيلية.. سموتريتش يتوعد وبن غفير يتهم الغرب بدعم حماس

07:10 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

بن غفير وسموتريتش

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وكالات

أعرب وزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة عن إدانتهم لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وأشار البيان المشترك إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يسهمان في تصعيد هذا العنف من خلال تصريحاتهم وسلوكهم.

وأكدت الدول الأربع تمسكها بحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام، معربة عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة ومعاناة المدنيين المتفاقمة هناك.

وتعليقًا على القرار قال سموتريتش إن الرد على قرار بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بفرض عقوبات علي وعلى بن غفير سيكون عمليا، مضيفًا: "بريطانيا حاولت مرة منعنا من الاستيطان في وطننا ولن نسمح لها بفعل ذلك مرة أخرى ومصممون على البناء".

ومن جانبه علق بن غفير أيضًا على قرار الدول الأربعة بقوله: "حملتهم لاسترضاء حماس لن تنقذهم وعندما يستيقظون سيكون قد فات الأوان".

وفي السياق ذاته قالت الحكومة البريطانية إن بن غفير وسموتريتش لا يمثلان كل شعب إسرائيل ولهما تاريخ طويل في التطرف والتحريض الخطير.

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