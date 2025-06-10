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"لا شيء مستبعد".. سفير واشنطن في إسرائيل: الولايات المتحدة قد تهاجم إيران عسكريا

06:33 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي

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وكالات

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن إيران يجب ألا تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال، كما أكد أنها ستكون مطالبة بتفكيك برنامجها النووي بالكامل.

وأضاف هاكابي أن ترمب أوضح أن لصبره حدودًا، وأنه لا يسعى لسفك الدماء، لكنه أكد في الوقت ذاته أن إيران لن تُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

ولمّح السفير إلى احتمال اتخاذ بلاده إجراءات عسكرية ضد طهران، موضحًا: "الولايات المتحدة قد تهاجم إيران عسكريًا إذا فشلت المحادثات، ولا شيء مستبعد".

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