وكالات

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج"، أن الولايات المتحدة لم تعد تؤيد بكل إخلاص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيراً إلى تحوّل في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذا الملف.

وأوضح السفير: "لا أعتقد أن إقامة الدولة الفلسطينية لا تزال هدفاً لسياستنا الخارجية"، مضيفاً أن "تشكيل دولة فلسطينية، إن حدث، فربما يكون في مكان آخر في المنطقة وليس في الضفة الغربية".

وفي سياق متصل، أشار السفير إلى أن الإدارة الأمريكية ستنظر بسلبية لاحتمال سقوط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن انهيارها سيكون بمثابة "مؤشر إلى عدم الاستقرار" في المنطقة، ولفت إلى أنه أبلغ قادة أحزاب الحريديم بوضوح بموقف واشنطن من هذه المسألة.