روسيا تضع شرطًا أساسيا لإنهاء الحرب الأوكرانية

موسكو - (د ب أ)

طالبت وزارة الخارجية الروسية بوقف توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا كشرط مسبق لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف اليوم الثلاثاء، قوله إن الموافقة على هذا تعد اختبارا معنيا بمدى جدية الولايات المتحدة في تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال نائب الوزير الذي يتولى مسؤولية في الأسلحة الاستراتيجية: "هناك حاجة لاتخاذ الجانب الأمريكي خطوات عملية لاجتثاث أسباب الخلافات بيننا في مجال الأمن".

وذكر أن: "توسع حلف الناتو على رأس قائمة هذه الأسباب، ومن المستحيل ببساطة أن يتم حل الصراع الحالي في منطقة اليورو والأطلسي دون حل هذه المشكلة الجوهرية والخطيرة"، مضيفًا أن الولايات المتحدة يجب أن تظهر "احتراما لمصالح روسيا الأساسية".

وكثيرا ما تشير القيادة الروسية إلى توسع الحلف الغربي واحتمال انضمام أوكرانيا إليه باعتباره سبب الحرب.