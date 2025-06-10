عائلات الأسرى الإسرائيليين تنتقد نتنياهو وتطالبه باتفاق لإعادة الأسرى

وكالات



وجهت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه ببث معلومات مضللة حول تقدم مفاوضات صفقة تبادل الأسرى عبر وسائل الإعلام مرة أخرى.



وأكدت الهيئة في تصريحات صحفية، أنه "لا حاجة لاختراعات جديدة"، مشددة على وجود "اتفاق شامل مطروح يمكن لنتنياهو التوقيع عليه غدًا إن أراد"، مشيرًة إلى أن الأغلبية الساحقة للشعب الإسرائيلي تريد اتفاقًا يعيد المخطوفين حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب.



وطالبت الهيئة بإعادة جميع الأسرى من غزة دون تمييز أو تصنيفات ودون فصل قاس بين دم وآخر، معبرًة عن استيائها من المناورات الإعلامية والعروض الكاذبة، متطلعة لسماع أخبار جيدة حول هذا الملف.



واختتمت هيئة عائلات الأسرى تصريحاتها بتأمل أن يظهر نتنياهو الشجاعة اللازمة لاختيار المسار الوحيد القادر على تحقيق الانتصار، في إشارة إلى ضرورة إبرام صفقة لإعادة أبنائهم.